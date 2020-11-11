«النيابة العامة» تحذر من قطع الأشجار: غرامة تصل لـ 30 مليون ريال

أكدت النيابة العامة، أن استشعار المسؤولية تجاه البيئة والغطاء النباتي التزام قانوني، مشيرة إلى أن الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلَّظة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقًا لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ».

وأضافت أنه يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها.

وأشارت إلى أنه في حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالآتي:

- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

- غرامة تصل إلى 30 مليون ريال.

- أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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