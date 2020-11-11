الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة في 8 مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، وهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وأجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحا سطحية

جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بمختلف مناطق المملكة:

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