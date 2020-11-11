«آل الشيخ» معلقًا على بيان «كبار العلماء»: واف وكاشف لجماعة الإخوان الإرهابية

علق وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بيان هيئة كبار علماء المسلمين بخصوص جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي صدر اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه شاف وواف.

وقال وزير الشؤون الإسلامية في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للإخبارية عبر موقع «تويتر»: «بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين واف شاف لا يعذر أحد بعده بالجهل بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية».

وأضاف: «حذرت من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين».

وأصدرت هيئة كبار العلماء المسلمين بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان المسلمين تنشر الإرهاب والفتنة، مشيرة إلى أنها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

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