ولي العهد: سعيدون جدا بالعمل مع العراق

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. وقال: إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق. جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده ولي العهد، مع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدا أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، ومنوهاً بالروابط بين البلدين، حيث إنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها. ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي للشعب العراقي الشقيق.



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