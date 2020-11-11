السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن عبر الاتصال المرئي مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة



الباحة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم عبر الاتصال المرئي, المبنى الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة، بمشاركة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور شراحيلي.

وقال سموه بهذه المناسبة: "في هذا اليوم نفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة ويشاركني أخي معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، سائلاً الله أن ينفع به ويوفق العاملين في هذا المرفق المهم لكل ما فيه مصلحة ديننا الحنيف ودنيانا"، موجهاً شكره لجميع العاملين في فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة على ما يقومون به من جهود كبيرة لأداء أعمالهم على الوجه المطلوب.

وأعرب الدكتور السند من جانبه، عن شكره لسمو أمير المنطقة على تدشين المبنى وبدء العمل فيه، الذي حظي بمتابعة من سموه حتى تحقق على أرض الواقع، مؤكداً أن هذه الرعاية شاهد على ما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعم والرعاية والعناية والتشجيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأكد على ما يحظى به منسوبو فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من دعم وتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة لكل عمل بنّاء يخدم الدين والوطن وولاة الأمر - حفظهم الله -.

كما قدم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة الشيخ منصور شراحيلي عرضاً مرئياً عن المبنى ومرافقه، حيث بلغت قيمة المشروع أكثر من أربعة ملايين و800 ألف ريال ويقع على مساحة 4000 متر مربع ويتكون من طابقين، تضم المكاتب الإدارية وقاعة اجتماعات والمرافق الأخرى.

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