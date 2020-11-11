السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تعازيه لوفاة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية



الأمم المتحدة 24 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن عميق حزنه وتعازيه لوفاة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين في عملية السلام في الشرق الأوسط الدكتور صائب عريقات.

وجدد غوتيريش في بيان صادر عنه اليوم، التزامه والتزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود المبذولة للجمع بين الأطراف بهدف التوصل إلى حل عادل ومستدام، يقوم على دولتين جنباً إلى جنب، في سلام وأمن.

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23:58ت م

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