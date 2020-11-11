السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم يلتقي رؤساء ووكلاء الهيئات والمراكز بالمنطقة



بريدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمقر فرع الرئاسة ببريدة اليوم، رؤساء ووكلاء الهيئات والمراكز بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء, عدداً من المحاور أهمها الصورة الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبنية على منهج السلف الصالح، والتنبيه على بعض القواعد الشرعية في تصحيح مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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23:16ت م

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