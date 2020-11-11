السعودية اليوم / أكثر من 23 ألف مراجع لطوارئ جازان في أسبوع



جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بمستشفيات منطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي 23792 مراجعًا، و10016 مراجعًا للعيادات الخارجية، وأجرت أقسام العمليات بالمستشفيات 324 عملية جراحية منها 184 عملية طارئة، و123 عملية لجراحة اليوم الواحد.

وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، في تقرير لها أبرز الأرقام للمستفيدين من خدماتها الصحية، متضمناً تنويم 1291 مريضًا استدعت حالتهم الصحية إبقائهم تحت العناية والمتابعة الطبية بالمستشفيات، في حين بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال الأسبوع نفسه 47234 مراجعًا، وأجرى 324 مراجعًا ومراجعة فحص ما قبل الزواج.

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23:13ت م

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