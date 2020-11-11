السعودية اليوم / بينين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كوتونو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في البينين، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2781 حالةً منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 43 حالةً.

// انتهى //

22:42ت م

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كوتونو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في البينين، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2781 حالةً منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 43 حالةً.// انتهى //22:42ت م0237

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