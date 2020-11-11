السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم تعليم جازان يفتتح منصة العمل التطوعي



جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم، منصة العمل التطوعي الإلكترونية التي تهدف لحصر بيانات منسوبي ومنسوبات التعليم الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

وبيّن الدكتور أبوهادي، أن الإدارة تسعى لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي بما يضمن الاستفادة من الطاقات والخبرات لدى منسوبي ومنسوبات التعليم بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات.

وأضاف أن المنصة تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب لهم لممارسة العمل التطوعي في الجانب البيئي والصحي والإعلامي والاجتماعي والتقني وغيرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، موضحًا أن المنصة تقدم خدمات متنوعة كتسجيل الساعات التطوعية ومنح الشهادات إلكترونيًا.

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22:31ت م

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