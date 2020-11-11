شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي، أن المملكة تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة أولوياتها.

وأضافت في كلمة ألقتها أمام اللجنة السادسة حول بند "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين":" أخذت المملكة بزمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة سواء في العاصمة أو المدن الأخرى وتتبع إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية مضطلعة بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية".

وتابعت: "ترى المملكة أنه من المؤسف تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يزال عالقاً في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية للمملكة من انتهاك لأمنها بما يشكل انتهاكاً صارخا للمعاهدات الدولية ودعت المملكة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدرء مثل هذه الانتهاكات".