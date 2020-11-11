2020-11-11

الكاظمي: الاجتماع مع الأمير الصديق محمد بن سلمان كان مثمرًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، سعيه لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي مع المملكة، مؤكدًا أن لقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان مثمرًا، واصفًا إياه بـ”الصديق”.

وقال الكاظمي: تجمعنا علاقات تاريخية مع المملكة وبين شعبينا أواصر وطيدة، ولذلك نسعى لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي مع السعودية ويشمل المنطقة.

وأضاف: نحن في مرحلة البناء لصالح شعوبنا وعلينا أن نؤسس لثقافة الأمل والعمل، مؤكدًا أن اجتماعه مع ولي العهد هو امتداد لعمل دؤوب من أجل التعاون بين البلدين وخلق الفرص.

وعقد يوم أمس اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الأمير محمد بن سلمان والكاظمي على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، واعتمدا نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة الزراعة، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية).

