- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. هل يؤثر إغلاق صوت الجوال أثناء الصلاة على صحتها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هل يؤثر إغلاق صوت الجوال أثناء الصلاة على صحتها؟
المصلح أكد أن الحركة فيها كف الأذي وعدم إزعاج الناس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم الحركة في الصلاة لإغلاق صوت الجوال.
وأكد المصلح في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي لحواره إلى قناة المجد، أن الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، فمنها ما هو واجب وما هو مكروه وما هو مستحب وما هو مباح وما هو محرم.
وتابع أن هذه الحركة منها ما هو واجب وما هو مستحب، لأن فيها كف الأذى وعدم إزعاج الناس، بسبب أصوات لا تجوز أو تشتت ذهن المصلي وتبعده عن مواطن الخشوع بالصلاة، ولذلك فإن كفها هو من الإحسان للإنسان ولغيره.
وشدد المصلح على أهمية وضع الجوال على “الصامت” قبل الدخول للصلاة، ولكن إذا نسي المرء فيمكنه فعل ذلك اتّقاء للأذى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هل يؤثر إغلاق صوت الجوال أثناء الصلاة على صحتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.