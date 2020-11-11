بومبيو يعلن موافقته على بيع طائرات متطورة للإمارات

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - عمر رأفت - الرياض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه وافق على بيع 50 طائرة شبحية متطورة من طراز F-35 وأسلحة متطورة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم الإمارات:

وقال بومبيو في بيان: وجهت وزارة الخارجية إخطارًا للكونجرس رسميًّا من أجل الحصول على إذن بشراء دولة الإمارات العربية المتحدة للقدرات العسكرية المتقدمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، وما يصل إلى 50 طائرة من طراز F-35 Lightning II، بقيمة 10.4 مليار دولار؛ وما يصل إلى 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار MQ-9B، بقيمة 2.97 مليار دولار؛ وحزمة من الذخائر جو- جو وجو- أرض، بقيمة 10 مليارات دولار”

وأضاف بومبيو: “هذا اعتراف بعلاقتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من إيران”.

إنكار الاعتراف بفوز بايدن:

وأنكر بومبيو فوز المرشح الديموقراطي، جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعدًا بعملية “انتقالية سلسة” نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال: إنه سيكون هناك انتقال سلسل نحو إدارة ثانية لترامب.

وتابع بومبيو: “على العالم أن يثق تمامًا بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير 2021 ستكون عملية انتقالية ناجحة”.

