4 خطوات للحفاظ على سرية معلومات حساباتك على أبشر

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت منصة أبشر: إن هناك 4 خطوات للمحافظة على سرية معلومات الحسابات الشخصية عبر المنصة.

وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، الخطوات وهي كما يلي:

– حافظ على سرية معلومات تسجيل الدخول على حسابك.

– يمكنك تفويض من تريد لتنفيذ الخدمات دون إفشاء كلمة المرور الخاصة بك.

– عدم نشر بياناتك الشخصية عبر الإنترنت حماية لسرية تعاملاتك.

– تأكد من تسجيل الخروج بعد الانتهاء من تنفيذ خدماتك.

فقدان كلمة المرور:

وكانت المنصة قد ردت في وقت سابق على أبرز خمسة أسئلة وردت إليها بشأن فقدان كلمة السر أو كلمة المرور للدخول على المنصة، ومدى إمكانية توقيع غرامة تأخير على انتهاء الإقامة لابن المواطنة.

وأوضحت المنصة، أن ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب، يتطلب اختيار “نسيت كلمة المرور” من الصفحة الرئيسية للمنصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، وكذلك تسجيل الدخول مجددًا للمنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة.

وأشارت منصة أبشر إلى أن تجديد استمارة المركبة يتطلب سداد المخالفات المرورية في حال وجودها.

رقم جديد على أبشر:

ولفتت إلى أن توثيق رقم جديد في حساب “أبشر” يحتاج إلى تحديث رقم الجوال الجديد، من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة، مبينةً أنه لمعرفة مواقع تلك الأجهزة يُرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.

وشددت على أنه في حال ظهور ملاحظة “لا توجد بيانات مسجلة” عند تسجيل مولود جديد، يُرجى التأكد من تسجيل بيانات المولود من قبل المستشفى ثم تنفيذ الخدمة.

ونوهت منصة أبشر إلى وجود غرامة تأخير بعد مضي 3 أيام على انتهاء الإقامة لابن المواطنة في حال عدم التجديد.

