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ولي العهد لـ الكاظمي: بلدانا متجاوران ولدينا نفس المصالح والتحديات
متابعات الخليج 365 - واس
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده ولي العهد اليوم مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً سموه أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهاً بالروابط بين البلدين حيث أنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.
وقال الأمير محمد بن سلمان: إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق.
ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي للشعب العراقي الشقيق.
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