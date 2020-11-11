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ًأمسية شعرية ثقافية افتراضية في الأحساء الأدبي
بمشاركة الشاعر خالد بن سعود الحليبي ومحمد إياد العكاري
متابعات الخليج 365 - الأحساء
ينظم نادي الأحساء الأدبي أمسية شعرية ثقافية افتراضية، عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء عبر تطبيق (ZOOM) بمناسبة دخول واحة الأحساء لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل قائمة بذاتها في العالم.
ويشارك في هذه الأمسية الشاعر الدكتور خالد بن سعود الحليبي والشاعر الدكتور محمد إياد العكاري والشاعر عبدالله بن علي الخضير وخالد بن عبدالعزيز العمر، ويديرها الإعلامي إبراهيم بن عبدالله الحسين.
تجدر الإشارة إلى أن واحة الأحساء تضم 2.5 مليون نخلة تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو متر مربع (32.9 ميل مربع)، بحسب ما أورده موقع “غينيس” الإلكتروني، وتنتج نخيل الأحساء أجود أنواع التمور في العالم بأنواع ومسميات مختلفة، وسيكون رابط الأمسية متاحًا للجميع على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية لمن يرغب الدخول.
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