، الدرعية يتجاوز عرعر .. والنجوم يسقط في محطة الجبلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 4 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الدرعية على ضيفه عرعر بنتيجة 1 - 0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في منافسات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يصبح الدرعية بالمركز الخامس بـ 8 نقاط، فيما تجمد رصيد عرعر دون نقاط في المركز الـ 18.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق الكوكب مع مضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، على ملعب البكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد الكوكب لـ 7 نقاط بالمركز الثامن، فيما رفع البكيرية رصيده لنقطتين بالمركز الـ 16.



وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل حقق الجبلين فوزًا على ضيفه النجوم بنتيجة 4-0، ليصبح بالمركز الثالث بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد النجوم دون نقاط بالمركز الـ 20 والأخير.

وفي الدمام تعادل النهضة مع جدة بهدف لهدف، ليرفع النهضة رصيده إلى 6 نقاط بالمركز التاسع، بينما رفع جدة رصيده للنقطة 4 في المركز الـ 14.

وفي آخر لقاءات الجولة تقابل هجر مع الخليج لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وذلك على ملعب نادي هجر، ليصبح هجر في المركز 11 بـ 5 نقاط، بينما أصبح رصيد الخليج 7 نقاط في المركز السادس.