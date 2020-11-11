، في يناير 2021.. مجموعة من نجوم دوري المحترفين متاحون للانتقال بالمجان ،

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بعد قرابة 51 يوماً من الآن سيكون مجموعة من أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متاحين للانتقال الحر بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم مع أنديتهم إذا لم تجدد عقودهم قبل ذلك.
فمع دخول أولى ساعات العام الميلادي الجديد سيكون بمقدور مجموعة كبيرة من اللاعبين التفاوض مع أندية أخرى بعد دخولهم فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقودهم والتي تسمح لهم بالانتقال إلى أي فريق يختارونه دون الحاجة إلى موافقة أنديتهم.
ويتقدم هؤلاء اللاعبين عمر السومة مهاجم الأهلي ونور الدين أمرابط جناح النصر وسلمان الفرج لاعب وسط الهلال وصانع ألعاب النصر الدولي يحيى الشهري وثنائي الهلال عبدالله عطيف وياسر الشهراني والمغربي كريم الأحمدي لاعب الاتحاد وسيدريك أميسي لاعب التعاون وألبرتو بوتيا مدافع الوحدة ورايس مبولحي حارس الاتفاق وعمر خربين مهاجم الهلال ومحمد فوزير لاعب وسط الرائد.
في يناير 2021.. مجموعة من نجوم دوري المحترفين متاحون للانتقال بالمجانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10
بعد قرابة 51 يوماً من الآن سيكون مجموعة من أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متاحين للانتقال الحر بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم مع أنديتهم إذا لم تجدد عقودهم قبل ذلك.
فمع دخول أولى ساعات العام الميلادي الجديد سيكون بمقدور مجموعة كبيرة من اللاعبين التفاوض مع أندية أخرى بعد دخولهم فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقودهم والتي تسمح لهم بالانتقال إلى أي فريق يختارونه دون الحاجة إلى موافقة أنديتهم.
ويتقدم هؤلاء اللاعبين عمر السومة مهاجم الأهلي ونور الدين أمرابط جناح النصر وسلمان الفرج لاعب وسط الهلال وصانع ألعاب النصر الدولي يحيى الشهري وثنائي الهلال عبدالله عطيف وياسر الشهراني والمغربي كريم الأحمدي لاعب الاتحاد وسيدريك أميسي لاعب التعاون وألبرتو بوتيا مدافع الوحدة ورايس مبولحي حارس الاتفاق وعمر خربين مهاجم الهلال ومحمد فوزير لاعب وسط الرائد.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:33 PM
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:41 AM
إذا لم تجدد أنديتهم عقودهم قبل ذلك
بعد قرابة 51 يوماً من الآن سيكون مجموعة من أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متاحين للانتقال الحر بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم مع أنديتهم إذا لم تجدد عقودهم قبل ذلك.
فمع دخول أولى ساعات العام الميلادي الجديد سيكون بمقدور مجموعة كبيرة من اللاعبين التفاوض مع أندية أخرى بعد دخولهم فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقودهم والتي تسمح لهم بالانتقال إلى أي فريق يختارونه دون الحاجة إلى موافقة أنديتهم.
ويتقدم هؤلاء اللاعبين عمر السومة مهاجم الأهلي ونور الدين أمرابط جناح النصر وسلمان الفرج لاعب وسط الهلال وصانع ألعاب النصر الدولي يحيى الشهري وثنائي الهلال عبدالله عطيف وياسر الشهراني والمغربي كريم الأحمدي لاعب الاتحاد وسيدريك أميسي لاعب التعاون وألبرتو بوتيا مدافع الوحدة ورايس مبولحي حارس الاتفاق وعمر خربين مهاجم الهلال ومحمد فوزير لاعب وسط الرائد.
، في يناير 2021.. مجموعة من نجوم دوري المحترفين متاحون للانتقال بالمجان ،
المصدر : الخليج 365
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