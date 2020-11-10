شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة 500 ريال.. بدء الرصد الآلي لمخالفة «مسارات الطرق» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بمسارات الطرق"، كمرحلة أولى في كل من الرياض و الدمام وجدة، مشيرة إلى أن الغرامة ما بين 300 إلى 500 ريال.

وأكدت أن ⁧‏الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق سلوك حضاري يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

وقالت: «‏عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد تعدي على حقوق قائدي المركبات الأخرى، ويربك الحركة المرورية».