شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة: «الإخوان» تقوم على عقيدة الخوارج والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الجماعات والأحزاب التي اتخذت من الإسلام سُلَّماً للوصول لأهدافها السياسية كجماعة الإخوان المسلمين تقوم على عقيدة الخوارج في الطعن في ولاة الأمر والخروج عليهم.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الشارع الحكيم أمر باستئصال شأفتهم، وقطع دابرهم، والقضاء عليهم.