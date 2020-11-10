شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التنسيق السعودي العراقي يحقق استقرار الأسواق النفطية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.

وأشار إلى أن الاجتماع المرئي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه - عن بعد - مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

ونوه سموه بمستوى التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعمل من خلاله الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تطوير مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً, والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.