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محافظ محايل يقف على حالة أسرة القواعد ويرفع تقريرًا لـ تركي بن طلال

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2020-11-11

محافظ محايل يقف على حالة أسرة القواعد ويرفع تقريرًا لـ تركي بن طلال

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وقف محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، على حالة إحدى الأسر بقرية القواعد التابعة لمركز تهامة بللسمر وبللحمر، وذلك بحضور رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر الحسن بن محمد الحزيمي ومدير جمعية البر بالمركز، حيث استمع خلال الزيارة إلى وضع الأسرة والسكن الخاص بها.

وأكد الفلقي أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال للوقوف على حالة الأسرة ودراسة حالتهم ووضع الحلول العاجلة والمناسبة لهم، موضحًا أنه تم رفع تقرير عاجل إلى الأمير عن وضع الأسرة.

وأوضح أن أمير عسير وجه بنقل شكره لكل من نائب المقراء أحمد محمد مفرح الأسمري ونائب جماعة القواعد أحمد عبدالله فايز الأسمري، حيث تبرعا بإسكان الأسرة لمدة عام على نفقتهما الخاصة.

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