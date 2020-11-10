طريقة التسجيل في وصول لدعم الموظفات في القطاع العام للحصول على 800 إلى 1100 ريال

في ظل توجه المملكة لدعم المرأة العاملة فقد أوضح برنامج هدف طريقة التسجيل في وصول لدعم النقل التشاركي بنسبة 80% من تكلفة الرحلة لتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة في القطاع الخاص كما أوضح أن الدعم المالي يستفيد منه العاملات من راتب 6001 إلى 8000 ريال مع مد فترة الدعم لتصل إلى أربعة وعشرون شهراً بدلاً من إثنى عشر شهراً، كما أوضح هدف الخطوات الصحيحة للتسجيل في البرنامج مع توضيح طريقة التفعيل.

طريقة التسجيل في وصول

التسجيل في الموقع يجب أن تكون لديك حساب على برنامج طاقات.

تفضلي بالدخول إلى موقع وصول للقيام بالتسجيل الإلكتروني.

من زر انضمي الآن قومي بالنقر علية وسوف يتم تحويلك أوتوماتيك إلى البوابة الوطنية للعمل.

من خلال صفحة برنامج وصول قومي بالضغط على أيقونة تعبئة بيانات الطلب.

بعد أن تقومي بملئ كافة البيانات المطلوبة قومي بالضغط على التالي.

سيقوم مزود الخدمة بالتواصل معكي لتفعيل الباقة بالدعم المناسب لراتبك الشهري.

بعد الانتهاء من تلك الخطوة قومي بتعبئة بيانات موقع منزلك من خلال خرائط جوجل ليتم مشاركة الموقع مع مزود الخدمة.

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قومي في الخطوة التالية بالضغط على التسجيل في البرنامج.

سيقوم الموقع بمراجعة البيانات ومن يتم التحقق من توافر الشروط معها سيقوم البرنامج بقبول الطلب لتبدأ الموظفة الاستفادة من برنامج وصول.

يمكن للنساء الراغبات في العمل كقائدات مركبات ضمن البرنامج أن يقمن بالتواصل مع مزودي الخدمة المرخص لهم العمل وفي مناطق المملكة التي تتبع برنامج وصول والتقديم على العمل ومتا