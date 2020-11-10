، الدرعية يتجاوز عرعر .. والنجوم يسقط في محطة الجبلين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تغلب فريق الدرعية على ضيفه عرعر بنتيجة 1 - 0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في منافسات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الدرعية بالمركز الخامس بـ 8 نقاط، فيما تجمد رصيد عرعر دون نقاط في المركز الـ 18.
وفي المباراة الثانية تعادل فريق الكوكب مع مضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، على ملعب البكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد الكوكب لـ 7 نقاط بالمركز الثامن، فيما رفع البكيرية رصيده لنقطتين بالمركز الـ 16.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل حقق الجبلين فوزًا على ضيفه النجوم بنتيجة 4-0، ليصبح بالمركز الثالث بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد النجوم دون نقاط بالمركز الـ 20 والأخير.
وفي الدمام تعادل النهضة مع جدة بهدف لهدف، ليرفع النهضة رصيده إلى 6 نقاط بالمركز التاسع، بينما رفع جدة رصيده للنقطة 4 في المركز الـ 14.
وفي آخر لقاءات الجولة تقابل هجر مع الخليج لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وذلك على ملعب نادي هجر، ليصبح هجر في المركز 11 بـ 5 نقاط، بينما أصبح رصيد الخليج 7 نقاط في المركز السادس.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 11:59 PM
في الجولة 4 من دوري الأمير محمد بن سلمانالدرعية يتجاوز عرعر .. والنجوم يسقط في محطة الجبلين
تغلب فريق الدرعية على ضيفه عرعر بنتيجة 1 - 0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في منافسات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الدرعية بالمركز الخامس بـ 8 نقاط، فيما تجمد رصيد عرعر دون نقاط في المركز الـ 18.
وفي المباراة الثانية تعادل فريق الكوكب مع مضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، على ملعب البكيرية من الجولة ذاتها، ليرتفع بذلك رصيد الكوكب لـ 7 نقاط بالمركز الثامن، فيما رفع البكيرية رصيده لنقطتين بالمركز الـ 16.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل حقق الجبلين فوزًا على ضيفه النجوم بنتيجة 4-0، ليصبح بالمركز الثالث بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد النجوم دون نقاط بالمركز الـ 20 والأخير.
وفي الدمام تعادل النهضة مع جدة بهدف لهدف، ليرفع النهضة رصيده إلى 6 نقاط بالمركز التاسع، بينما رفع جدة رصيده للنقطة 4 في المركز الـ 14.
وفي آخر لقاءات الجولة تقابل هجر مع الخليج لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وذلك على ملعب نادي هجر، ليصبح هجر في المركز 11 بـ 5 نقاط، بينما أصبح رصيد الخليج 7 نقاط في المركز السادس.
، الدرعية يتجاوز عرعر .. والنجوم يسقط في محطة الجبلين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الدرعية يتجاوز عرعر .. والنجوم يسقط في محطة الجبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.