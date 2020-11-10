شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب محطة تغش في بيع الوقود بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة التجارة التشهير بصاحب محطة تغش في بيع الوقود بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر النقص في معيار مضخات الوقود وبيع وقود ناقص الكمية.

وتضمن ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، و نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.