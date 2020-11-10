شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تواصل تقديم دروسها من المستشفى لمدة شهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أقدمت معلمة تدعى " على مواصلة تقديم الدروس لطلابها عبر منصة " مدرستي "، من المستشفى قرابة الشهرين حتى أنجبت طفلتها، في الطائف.
وحاز الموقف على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المعلمة حريصة على تقديم الدروس رغم ظروفها، حيث تحرص على مصلحة الطلاب.
وكانت وزارة التعليم قد قررت الشهر الماضي، استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول.
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