شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يقرر تعديل نظام خدمة الضباط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قرّر مجلس الوزراء، تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد. قرّر مجلس الوزراء، تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد. جاء ذلك خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-. كما قرر المجلس إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرافقة للقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقرر تعديل نظام خدمة الضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.