شكرا لمتابعة خبر عن 3 موانع تحظر التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء الحالات التي تحظر فيها التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

وقالت وزارة الصحة أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية يؤجل التطعيم في حال وجود أي عدوى حادة أو أي مرض مصحوب بارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الوزارة حول موانع أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.