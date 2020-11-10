شكرا لمتابعة خبر عن طالب يذاكر أثناء انقطاع الكهرباء متحديًا الظروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة متداولة، طالب في المرحلة الابتدائية يذاكر دروسه بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار. أظهرت صورة متداولة، طالب في المرحلة الابتدائية يذاكر دروسه بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار. وقامت أسرة الطالب باستخدام كشاف لمساعدة ابنهم في مذاكرته، حيث حرصت الأسرة على أن لايتأثر الطالب بانقطاع الكهرباء. Advertisements وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين مدى حرص الطالب على التعلم، وتغلبه على الصعوبات التي تواجهه.

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