شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تخطب لزوجها مرتين لعجزها عن الإنجاب ورد فعل غريب منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت مواطنة عن تجربتها مع عدم القدرة على الإنجاب منذ زواجها وموقف زوجها وأهل زوجها من الأمر.

وقالت المواطنة عبر برنامج "يا هلا" إن أهل زوجها مثل باقي الأهالي يريدون رؤية أحفادهم؛ لذلك قررت أن تخطب لزوجها لتعويضه عن الأمر.

وأوضحت أنها خطبت مرتين لزوجها وعند موافقة أهالي العروس كان زوجها يبلغها برفضه لمثل هذا التصرف، مؤكدة أنه تمسك بفكرة البقاء معها وحدها والرضا بما كتبه الله.

ولفتت إلى أنه لا يوجد مشكلة لديها أو لديه إلا أن الله أراد لهما عدم الخلفة حتى الأن.