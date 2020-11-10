"المطلق" يُحذر طلاب العلم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، طلاب العلم من إهمال المراجعة والتكرار وعدم الكتابة والزهد في المذاكرة. حذر المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، طلاب العلم من إهمال المراجعة والتكرار وعدم الكتابة والزهد في المذاكرة. وقال "المطلق":"مما يقع فيه كثير من طلاب العلم إهمال المراجعة والتكرار وعدم الكتابة والزهد في المذاكرة وهذا من أهم أسباب ضعف الحفظ وكثرة النسيان وقلة الفهم". وأضاف:"مع أن المراجعة والمذاكرة والكتابة من أعظم عبادات طالب العلم"، متابعًا: "قال يحيى بن معين: "لو لم نكتب الحديث ونسمعه خمسين مرة ما عرفناه".

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