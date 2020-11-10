شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمين نالوا من نفسي وعرضي ومالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان المسلمين نالت منه في نفسه وعرضه ومالي.

وقال "آل الشيخ":" حذرت من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا و بلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين ونالني منهم ومن المخدوعين بهم مالله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت صابرًا أرجوا المثوبة والأجر من الله سبحانه، وهذا البيان الشافي الوافي لايعذر أحد بعده بالجهل".

وجاء ذلك في إشارة إلى بيان هيئة كبار العلماء، التي أكدت فيه أنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.