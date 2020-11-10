شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."بريك الشلوي" يكشف موهبته في حفظ القصص والروايات من أول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الراوي والمهتم بالشعر " بريك الشلوى " على أنه يستفيد من التواصل الاجتماعي في نشر القصص الشعبية.

وقال الشلوى خلال حديثه في برنامج " الراصد " : إنه لديه هواية أنه يحب الشعر ولكن أهتم أيضًا بالقصص والروايات، مضيفًا " لدي موهبة أنه يحفظ القصص بسرعة ويتأكد من صحتها ثم يرويها بطريقته".

وتابع : إن معظم القصص التي يرويها سمعها من والده أو في المجالس، مؤكدًا انه يحب قصص الجن.