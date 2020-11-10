بالفيديو.. مواطنة تقدم ابتكار لفئة الصم يحول الرسائل الصوتية إلى كتابة نصية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قدمت مواطنة، ابتكارا لفئة الصم يحول الرسائل الصوتية إلى كتابة نصية أو لغة إشارة.
وقالت المواطنة خلال قناة " الإخبارية " : درست في جامعة مانشيستر، من خلال منحة تمكنت من اختراع ابتكار، لفئة الصم، حيث يحول أيضًا الابتكار الرسائل الصوتية إلى مشاعر أيضًا.
وأضافت : واجهت صعوبة في الحصول على بعض التققنيات،حيث يعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة مشاعر الشخص سواء فرح او حزن أو غضب.
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