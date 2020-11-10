«الجهني» يتوقع هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، فرصة قوية لهطول أمطار غزيرة في حفر الباطن وما حولها لمدة 3 أيام.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع، من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخميس أن صالفر مهيأة بشكل كبير لأمطار غزيرة على حفر الباطن وما حولها والكويت خاصة آخر ساعات مساء اليوم ومساء الغد.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، وهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وأجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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