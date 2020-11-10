عبر بوابة «ناجز»..
أوضحت وزارة العدل، كيفية متابعة والاطلاع على تفاصيل القضايا إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، وذلك عبر بوابة «ناجز».
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ البوابة تتيح التعرف على: «موضوعات الدعاوى وأطرافها، والأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، فضلًا عن طريقة انعقاد الجلسة، والحصول على رابط الجلسة المرئية».
وتابعت الوزارة، أنَّ الاستفادة من خدمات بوابة ناجز تتم بالدخول أولًا على البوابة، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور والرمز، ثم اختيار أيقونة «القضاء» واختيار رقم القضية، ثم الضغط على أيقونات «بيانات، موضوع الدعوى، طلبات، أسانيد، قائمة المدعين، الجلسات، الأحكام، الطلبات»، لبيان الموقف التفصيلي بشأن موضوع القضية التي يرغب المستفيد في متابعتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. العدل توضح كيفية متابعة تفاصيل الدعاوى القضائية دون الذهاب للمحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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