بالصور.. رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره العراقي

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العراقي والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن «عبد الأمير يار الله» وصل الرياض رفقة الوفد المرافق له.

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ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات مشتركة بشأن تطوير العلاقات بينهما، وتعزيز التعاون في المجال العسكري، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات.

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