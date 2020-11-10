وصل الرياض والوفد المرافق له
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العراقي والوفد المرافق له.
وقالت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن «عبد الأمير يار الله» وصل الرياض رفقة الوفد المرافق له.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات مشتركة بشأن تطوير العلاقات بينهما، وتعزيز التعاون في المجال العسكري، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات.
اقرأ أيضا:
رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة تأمين الحج
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.