الملفات العسكرية والربط الكهربائي يتصدران المباحثات السعودية العراقية

جدَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على عمق العلاقات السعودية- العراقية.

وقال وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي له مع نظيره العراقي «فؤاد حسين»، إن العلاقات السعودية العراقية علاقة وأخوة تاريخية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ونعمل على تعزيزها، مرحِّبًا بكل أشكال التعاون مع العراق.

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من جانبه قال وزير الخارجية العراقي، إنه جرى التباحث في الملفات الأمنية والعسكرية بين البلدين، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية ونعمل على تطبيق اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة لديها تجربة ناجحة في مكافحة الإرهاب والتطرف ويريد العراق الاستفادة منها؛ حيث تم طرح مجموعة اتفاقات أمنية مع الوفد السعودي.

إلى ذلك عقد اليوم اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.

أكد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في كل المجالات، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتمدا نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة الزراعة، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية).