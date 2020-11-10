توضيح من «حساب المواطن»  حول إمكانية التسجيل الجديد

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأن التسجيل في البرنامج متوقف حاليًا إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية التسجيل، وكان التسجيل متاحًا منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين «نوفمبر 2020» التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغت سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

Advertisements

- عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

- صك ملكية السكن.

- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

- فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

- كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يُذكر بـ3 خطوات لحل مشكلة عدم الأهلية

«حساب المواطن» يُجدد التذكير بـ 6 خطوات لإضافة تابع جديد