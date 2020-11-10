«الجبير» وتوبورانين يبحثان التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي

تناولا المستجدات الأقليمية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبيرـ خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلنداـ في قصر الحكومة اليوم، وزيرة الشؤون الأوروبية تياتي توبورانين. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هلسنكي الدكتور فيصل غلام. اقرأ أيضا: القنصلية السعودية بأمريكا تُبلغ «حميدان التركي» بخبر وفاة والدته

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