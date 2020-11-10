في «صورة».. طفل يتحدى انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار ويُذاكر بطريقة مذهلة

أظهرت صورة تداولها بعض النشطاء على موقع «تويتر»، حرص طالب في المرحلة الابتدائية على المذاكرة على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار؛ حيث قامت أسرة الطالب باستخدام كشاف يُنير إضاءة خافته لمساعدة نجلهم في استمرار مذاكرته وعدم تأثره بانقطاع التيار.

وكشفت الصورة مدى حرص الطالب على التعلم، وتغلبه على جميع الصعوبات التي تواجهه، أثناء تلقيه دروسه في المنزل عن بعد في ظل جائحة كورونا، كما تبين الصورة دور الأسرة في الاهتمام وحسن الرعاية والمضي قدمًا في تحقيق الهدف.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد قررت الشهر الماضي، استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول.