الصحة تصدر تنبيهًا بشأن مرض القرنية المخروطية

نبَّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة علاج مرض القرنية المخروطية، ولكونها تغيّر في الشكل الكروي لقرنية العين إلى الشكل المخروطي.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ ذلك المرض لا يعرف سبب واضح له.

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وتعزى الإصابة له إلى عوامل وراثية وحساسية العين والدعك المزمن للعين، وتبدأ عادة في أواخر سن المراهقة ومن الممكن أن تبدأ في أي وقت وتشمل أعراضها تشوه في الرؤية وضعف في النظر والحساسية من الضوء واضطراب في الرؤية الليلية وتتضمن طرق علاجها العدسات الصلبة وزراعة القرنية وربط الأنسجة وزراعة الحلقات، علمًا بأنّ لكل حالة علاجها المناسب.

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