إعادة تقسيم مسارات المطاف

أفواج المعتمرين
بين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة جندت كافة طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما تم تجهيز خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار. كما حللت الرئاسة ممثلة في إدارة سقيا زمزم 615 عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك، وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.
عينات عشوائية
أوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي أن مختبر زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات وبطاقم فني مختص، یقوم بأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها، وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول.
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