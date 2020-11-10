10 % من مقاعد تدريب ذوي الإعاقة للدول العربية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 8 شروط للقبول في مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، من أهمها أن يكون المتقدم من المسجلين بنظام الوزارة كمستفيد من ذوي الإعاقة، وأن يكون من ذوي الإعاقة جسميا أو حسياً أو عقلياً من الوجهة الطبية، بالإضافة إلى كونه سعودي الجنسية، كما أتاحت الوزارة قبول نسبة لا تزيد عن 10% من أبناء الدول العربية.

خطة احترازية

أعلنت الوزارة عن استئناف التدريب المهني وفتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز التأهيل المهني التابعة لمراكز التأهيل الشامل، للعام التدريبي 1441 - 1442، في 6 مدن وسيكون بدء التسجيل اعتبارا من تاريخ: 22/‏3/1442، وحتى 22/‏5/1442. وحددت الوزارة عددا من الشروط اللازمة لقبول المستفيدين في أقسام التأهيل المهني، وحرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة الملتحقين فقد تم وضع آلية محددة للتدريب، وخطة احترازية للتطبيق في ظل جائحة كورونا، علما بأن بداية الفصل التدريبي ستكون اعتبارا من تاريخ 4/‏6/1442.

أوراق ثبوتية

نوهت الوزارة إلى أن الراغبين في الالتحاق والمنطبقة عليهم الشروط عليهم التوجه للتسجيل في أقسام التأهيل المهني التابعة لمراكز التأهيل الشامل، مع إحضار الأوراق الثبوتية والتقارير الطبية اللازمة، حيث لا يوجد تسجيل من خلال بوابة الوزارة حاليا.

شروط الالتحاق

01 أن يكون المتقدم من المسجلين بنظام الوزارة كمستفيد من ذوي الإعاقة

02 من ذوي الإعاقة جسميا أو حسياً أو عقلياً من الوجهة الطبية

03 سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانيات المتاحة

04 ألا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن 50

05 إكمال الخامسة عشرة من العمر وألا يكون تجاوز الخامسة والأربعين وقت التقدم.

06 أن يثبت صلاحية الحالة للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة

07 خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين

08 خلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة

الخدمات المقدمة للمتدرب

مكافأة شهرية 800 ريال للمتدرب الأعزب

مكافأة 1200 ريال للمتزوج

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برامج تدريبية ومقاعد «الرياض»

التأهيل المهني للذكور

التأهيل المهني للإناث

حاسب آلي 20 مقعدا

السكرتارية 20 مقعدا

تنسيق الحدائق 25 مقعدا

تجليد الكتب 20 مقعدا

صيانة الجوال 15 مقعدا

حاسب آلي للمكفوفين 20 مقعدا

قسم - كهرباء 15 مقعدا

التبريد والتكييف 15 مقعدا

التطريز اليدوي 5 مقاعد

التطريز الآلي 4 مقاعد

قسم الحاسب الآلي 6 مقاعد

الخزف 5 مقاعد

فنون حرفية 5 مقاعد