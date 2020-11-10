إزالة إحداثات من 12 موقعا ببارق

أزالت بلدية بارق ولجنة التعديات بالمحافظة أمس عددا من الإحداثات في 12 موقعا في الحمض غرب المحافظة. وسُلّمت الأراضي لمندوب بلدية بارق، فيما شدد المحافظ مفرح البناوي على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية منوهاً بأنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.



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