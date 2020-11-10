التفتيش على مقدمي الخدمات البريدية

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عددًا من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقرارتها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقًا في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.

وأكدت الهيئة على مقدمي خدمات البريد اللوجستية ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد.