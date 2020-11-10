3 مراحل لحملة مستعدون للتحول بمطوفي الدول العربية

أطلقت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية حملة إعلامية تحت شعار «مستعدون للتحول». وتأتي هذه الحملة استكمالًا للحملة الأولى التي أطلقتها المؤسسة في موسم الحج لعام 1440، تحت شعار «نحو التحول» على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة ورئيس لجنة التحول الدكتور محمد بياري، أن التحول المؤسسي بمؤسسات الطوافة حدث غير مسبوق، ونحن نحاول من خلال الاتصال والتواصل الفعال الداخلي والخارجي، ومن خلال القنوات الاتصالية الرقمية التابعة للمؤسسة، أن نستوضح جميع الجوانب المتعلقة بقرار التحول المؤسسي، إذ أن خلق المعرفة وزيادة الوعي سيساهمان بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فاعلية، فجميعنا سواء العاملون في منظومة خدمات حجاج الخارج من الأعضاء أو المساهمون أو المجتمع العام سنجني ثمار هذا القرار في المستقبل بعد تطبيقه، لذلك يهمنا أن تكون الصورة واضحة للجميع، وهذا ما نهدف إليه من خلال حملاتنا الإعلامية. وأضاف بياري، إن الحملة ستكون مقسمة لثلاث مراحل، حيث ستركز المرحلة الأولى على تبسيط المفاهيم والإجابة عن الأسئلة الشائعة لخلق الوعي العام لدى العاملين والمساهمين، ثم ستقوم في المرحلة الثانية باستعراض الخطوات التي اتخذتها المؤسسة بشكل فعلي في ملف التحول المؤسسي لنقل تجربتها، وتكون أنموذجًا للتحول المؤسسي لمؤسسات الطوافة، وأخيرًا المرحلة الثالثة ستركز على الفوائد والنتائج من القرار، والتي ستخرج بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع بالنسبة لشركات خدمة حجاج الخارج وللمجتمع ككل.

وبين رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس قطان، أن مؤسسة مطوفي الدول العربية سباقة في ملف التحول، وأنها تعمل وفقًا لتوجهات القيادة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن، وقد اتخذت خطوات فعلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج لتحولها لشركة مساهمة مقفلة بإشراف من وزارة الحج والعمرة.