

هلسنكي 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

‏‎ التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، معالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:26ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.