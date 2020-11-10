السعودية اليوم / أمانة عسير تُنظم ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"



أبهـا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة اليوم ورشة عمل بعنوان: "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"، قدّمها مدير التراخيص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، لمناقشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

وتهدف الورشة إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة، وتطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم، إلى جانب تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد والتجهيزات المتاحة للأمانة , وتقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

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13:19ت م

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